Одна з організаторів псевдореферендуму на Донеччині отримала п'ять років за ґратами



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У травні 2014 року зловмисниця роздавала «бюлетені», складала так звані «реєстри виборців» та «протоколи», а також розподіляла обов’язки між іншими організаторами псевдоволевиявлення

За матеріалами Служби безпеки України до п’яти років ув’язнення засуджено одну з організаторів псевдореферендуму 2014 року у Донецькій області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Краматорська у квітні 2014 року добровільно приєдналася до «ініціативної групи» з організації і проведення незаконного референдуму та очолила «дільничну комісію».

У травні 2014 року зловмисниця роздавала «бюлетені», складала так звані «реєстри виборців» та «протоколи», а також розподіляла обов’язки між іншими організаторами псевдоволевиявлення.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили за місцем проживання фігуранта справи документи, засоби комунікації та інші речові докази, які підтверджують її незаконну діяльність. Краматорський міський суд визнав зловмисницю винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Донецький апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Вирок набув законної сили.