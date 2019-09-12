В СБУ проводять системну реформу: стали відомі подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В СБУ розпочато функціональний аудит структурних підрозділів для проведення аналізу та визначення ефективності їх роботи

В Службі безпеки України наразі проводять системну реформу, яка має наблизити відомство до стандартів кращих спецслужб світу.

Про це 12 вересня у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України», СБУ проводить дієву та системну реформу відомства», - заявила Гітлянська.

Вона повідомила, що у відомстві розпочато функціональний аудит власних структурних підрозділів для проведення аналізу та визначення ефективності їх роботи.

«Метою перевірки є також оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки. Триває плідна співпраця з Радою національної безпеки та оборони, депутатським корпусом щодо розробки змін до чинного законодавства у сфері безпеки», - зазначила речниця СБУ.

Вона зауважила, що дієва реформа Служби неможлива без забезпечення умов для її ефективного проведення. Про це свідчить український та світовий досвід.

«Зокрема, перед нами є нещодавні приклади реформування Нацполіції, створення нових антикорупційних органів. Процеси супроводжувались високим рівнем фінансування цих структур. СБУ тут не є винятком», - сказала Гітлянська.

Речниця СБУ додала, що на сьогодні СБУ повністю виконує всі завдання, поставлені перед нею державою. Чимала частина ресурсів спрямовується на забезпечення підрозділів та контррозвідувальні заходи у районі проведення Операції Об’єднаних сил.