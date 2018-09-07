В серпні в Україну ввезли рекордну кількість старих авто



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Вживані автівки

Найпопулярнішою маркою серед ввезених старих авто залишається Volkswagen

У серпні українці придбали 7,3 тис. нових легкових авто і 10,3 тис. імпортованих машин, що були в експлуатації. Така кількість первинних реєстрацій автомобілів з пробігом є новим рекордом для національного ринку.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Порівняно з серпнем 2017 року, кількість вживаних автомобілів збільшилася майже вдвічі.

Найпопулярнішою маркою серед ввезених старих авто залишається Volkswagen - 1544 реєстрації, що на 65% більше, ніж роком раніше

На другому місці рейтингу Renault з показником 1354 старих авто, що на 47% більше, ніж роком раніше.

Третій результат у Skoda - 1002 авто з пробігом. За рік чеської марки вдалося поліпшити свій результат на 64%.

Ford зайняв четверту сходинку. Авто з пробігом цієї марки вибрали 717 українців або в три рази більше, ніж у серпні 2017 року.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 602 машини за місяць.

Всього з початку року українські номери отримали 61,9 тис. легкових авто, що були в експлуатації в інших країнах, що на 86% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а їх частка на первинному ринку склала вже 63 відсотки.

До слова, автовиробництво в Україні у травні впало майже на 40%.