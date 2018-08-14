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    В Швеції невідомі в масках підпалили десятки авто

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    В Швеції невідомі в масках підпалили десятки авто

    У поліції не виключають, що організатори підпалів могли координувати свої дії через соцмережі

    В ніч на вівторок, 14 серпня, невідомі люди в масках підпалили десятки автомобілів в ряді міст на південному заході Швеції.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «Не можна виключати, що це був організований підпал», - заявили в поліції.

    Підпали автомобілів охопили міста Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзінборг, Фалькенберг і Люсечіль.

    За попередніми даними, в Гетеборзі згоріли не менше 88 машин, а осередки загоряння розташовувалися в 20 різних місцях, уточнив координатор екстрених служб в цьому місті.

    У Тролльхеттані близько 40 молодих людей в масках підпалювали машини і атакували співробітників поліції, закидуючи їх камінням.

    У поліції не виключають, що організатори підпалів могли координувати свої дії через соцмережі. Поки немає повідомлень про проведені поліцією затримання, також немає інформації про постраждалих людей.

    Очевидці розповідають про молодих людей в масках і чорному одязі, які йшли від машини до машини, розбивали скло, лили всередину займисті рідини, а потім підпалювали. Зловмисники обирали місцем підпалу парковки біля торгових центрів або лікарень.

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