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    В Солсбері кремували померлу від «Новачка» жінку

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    <span>Чарлі Роулі подарував флакон з &laquo;Новачком&raquo; Дон Стерджесс</span> - В Солсбері кремували померлу від «Новачка» жінку
    Чарлі Роулі подарував флакон з «Новачком» Дон Стерджесс

    Спочатку планувалося, що труну з тілом британки не будуть нести на руках з міркувань безпеки

    У британському місті Солсбері відбулася кремація 44-річної Дон Стерджес, яка померла, як стверджують в поліції, від впливу нервово-паралітичного речовини з групи «Новачок».

    Під час кремації Стерджес були присутні понад сто людей, включаючи її друга Чарлі Роулі, який подарував їй флакон з смертельно небезпечною речовиною, сприйнявши за парфуми.

    Спочатку повідомлялося, що труну з тілом британки не будуть нести на руках з міркувань безпеки, за рекомендацією Служби громадської охорони здоров'я Англії.

    Священик Філіп Бромілі, який служив на похоронах, підтвердив журналістам, що чиновники дійсно говорили про це з організаторами, однак труну в крематорій внесли на руках.

    В Службі громадської охорони здоров'я Англії заявили, що кремація не представляла ризику для громадськості.

    Роулі і Стреджес отруїлися через чотири місяці після спроби вбивства в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії за допомогою аналогічної речовини.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

    Джерело: ВВС Русская служба

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