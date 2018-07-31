В Солсбері кремували померлу від «Новачка» жінку



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Чарлі Роулі подарував флакон з «Новачком» Дон Стерджесс

Спочатку планувалося, що труну з тілом британки не будуть нести на руках з міркувань безпеки

У британському місті Солсбері відбулася кремація 44-річної Дон Стерджес, яка померла, як стверджують в поліції, від впливу нервово-паралітичного речовини з групи «Новачок».

Під час кремації Стерджес були присутні понад сто людей, включаючи її друга Чарлі Роулі, який подарував їй флакон з смертельно небезпечною речовиною, сприйнявши за парфуми.

Спочатку повідомлялося, що труну з тілом британки не будуть нести на руках з міркувань безпеки, за рекомендацією Служби громадської охорони здоров'я Англії.

Священик Філіп Бромілі, який служив на похоронах, підтвердив журналістам, що чиновники дійсно говорили про це з організаторами, однак труну в крематорій внесли на руках.

В Службі громадської охорони здоров'я Англії заявили, що кремація не представляла ризику для громадськості.

Роулі і Стреджес отруїлися через чотири місяці після спроби вбивства в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії за допомогою аналогічної речовини.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

Джерело: ВВС Русская служба