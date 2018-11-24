  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В США арештували брата президента Гондурасу

    • Розсилка
    В США арештували брата президента Гондурасу

    За інформацією ЗМІ, Антоніо Ернандеса підозрювали у зв'язках зі злочинною організацією, що займається торгівлею наркотиками

    В Майамі (США) затримали брата президента Гондурасу Хуана Антоніо Ернандеса.

    Про це повідомляє сайт глави Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса.

    «Громадянин Гондурасу Хуан Антоніо Ернандес, брат нинішнього президента Республіки Гондурас, був заарештований у місті Майамі, США», - йдеться в заяві на сайті.

    Наголошується, що влада Гондурасу готова до співпраці в розслідуванні та надати будь-яку необхідну поліції США інформацію, оскільки «президент і уряд Гондурасу вважають, що кожен повинен сам нести відповідальність за свої дії, і її не можна перекладати на інших».

    Причини затримання брата президента Гондурасу не називаються.

    За інформацією ЗМІ, Антоніо Ернандеса підозрювали у зв'язках зі злочинною організацією, що займається торгівлею наркотиками.

    Раніше повідомлялося, що двоє синів екс-президента Панами Рікардо Мартінеллі були затримані в США.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    кримінал США арешт наркотики президент поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ