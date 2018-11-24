В США арештували брата президента Гондурасу



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За інформацією ЗМІ, Антоніо Ернандеса підозрювали у зв'язках зі злочинною організацією, що займається торгівлею наркотиками

В Майамі (США) затримали брата президента Гондурасу Хуана Антоніо Ернандеса.

Про це повідомляє сайт глави Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса.

«Громадянин Гондурасу Хуан Антоніо Ернандес, брат нинішнього президента Республіки Гондурас, був заарештований у місті Майамі, США», - йдеться в заяві на сайті.

Наголошується, що влада Гондурасу готова до співпраці в розслідуванні та надати будь-яку необхідну поліції США інформацію, оскільки «президент і уряд Гондурасу вважають, що кожен повинен сам нести відповідальність за свої дії, і її не можна перекладати на інших».

Причини затримання брата президента Гондурасу не називаються.

За інформацією ЗМІ, Антоніо Ернандеса підозрювали у зв'язках зі злочинною організацією, що займається торгівлею наркотиками.

Раніше повідомлялося, що двоє синів екс-президента Панами Рікардо Мартінеллі були затримані в США.

Джерело: РБК-Україна