В США помер легендарний українець, лікар та меценат



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В США помер легендарний українець, лікар та меценат Юрій Сас-Подлуський

Лікар-радіолог Юрій Подлуський помер у віці 97 років

У Чикаго помер Юрій Сас–Подлуський – лікар і меценат, який викупив на європейських аукціонах десятки безцінних речей, зокрема – реліквії митрополита Андрея Шептицького, і передав на зберігання до Ukrainian National Museum.

Про це у Facebook повідомив Вахтанг Кіпіані.

«Бачився з ним двічі. І кожен раз він передавав музеєві якісь фантастичні речі, які коштували тисячі і тисячі доларів, і дуже з того тішився. Я його запитав – чи не шкода йому витрачати свої кровні, може краще лишити щось родині? Він сказав, що вирішив не лишати ніяку спадщину синові–американцеві. Питаю – чому? Відповідь – він не любить Україну. І всі свої статки перевів у цінні дари для наступних поколінь», – написав Кіпіані.

Також про смерть Юрія Саса, повідомила у своєму facebook куратор Українського Національного музею в Чикаго Марія Клімчак.

«RIP. Сумна новина. У Чикаго відійшов у вічність великий Українець, меценат–музейник д–р.Юрій Сас–Подлуський…ми стали близькими друзями по духу понад 20 років тому, і 20 років кожен тиждень! – четверги позначені його візитами з подарунком музеєві, кавою для дівчат–працівників і солодкою усмішкою батька. У калейдоскопі чикагських подій його життя – лікарська практика – надавав допомогу усім, лікував і викладав, тримаючи руку на пульсі історії:колекціонував, вивчав, записував, щоб усе передати музеєві, як частину збереженої ним історії та культури України. Про таких як він, кажуть даровані Богом, бо народжуються один ираз на століття! Спочивайте з миром, дорогий пане Юрію! Ми завжди будемо Вас пам’ятати. Вічная пам’ять!» – написала Марія Клімчак.

RIP. Сумна новина. У Чикаго відійшов у вічність великого українця, меценат-музейник д-р.Юрій Сас-Подлуський ... ми стали ... Опубліковано & nbsp; Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Довідка: доктор медицини Юрій Лукіян Сас–Подлуський – меценат Українського Національного Музею в Чикаго, почесний президент американського нумізматичного товариства, Військовий значковий Українського вільного козацтва, Генеральний осавул відділу нумізматики і козацької геральдики Генеральної управи українського вільного козацтва, член різних лікарських товариств.

Народився в Перемишлі, вихваний в шляхетній українській родині, розмовляв вільно п’ятьма мовами.

Початкову освіту отримав в домашній школі, закінчив гімназію в Перемишлі, медичні студії розпочав у Гданську, закінчив у Мюнхені. На початку 50-х років др. Юрій із дружиною і маленьким сином виїхали до Америки. Його знають в науковому світі, адже він особисто брав участь у міжнародних наукових лікарських конференціях та конгресах, підготував багато фахівців, будучи викладачем в медичному університеті у Чикаго.

Працював багато років радіологом, активно співпрацював з усіма лікарями Українського Лікарського товариства в Чикаго та Світової Федерації лікарських товариств. Зібрав паралельно велику колекцію чорнобильських нагород та відзнак.

Усе, чого досяг він у своєму житті, — це завдяки праці, життєвому оптимізму та щедрості.

Витрачаючи власні кошти, викуповувавм українські історичні пам’ятки, щоб потім подарувати їх музею.