В США заявили про важливість призначення президентом Зеленським прем’єр-міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст схвалив попередні призначення, які зробив Зеленський. «Вибір прем’єра буде ще важливішим», - сказав він

Американські експерти очікують на висунення в Україні кандидатури прем’єр-міністра, аби оцінити орієнтованість нової влади на курс реформ.

Про це йдеться в опитуванні експертів, здійсненому американським аналітичним центром «Атлантична рада», пише Укрінформ.

«Близько двох третин депутатів ніколи раніше не сиділи у парламенті. Це буде перший український парламент за майже 20 років, у якому не пануватимуть бізнесмени, які працюють на власну вигоду», - заявив старший науковий співробітник «Атлантичної ради» Андерс Аслунд.

Аналітик Майкл Боцюрків додав, що відколи президент Зеленський отримав повний контроль над парламентською більшістю, він буде здатен реалізувати свій порядок денний реформ.

Водночас Боцюрків звертає увагу на виклики, які постають перед новим президентом внаслідок такої концентрації влади. «Ставки будуть дуже високими для Зеленського. У нього більше не буде такої розкоші, як у його попередників, - скидати вину за бездіяльність чи затримку законопроєктів на безкомпромісність парламенту», - наголошує він.

Експерт зазначив, що президент повинен «довести, що він сам собі господар» і зробити ключові призначення без непотрібного впливу «заможних приятелів», таких, як Ігор Коломойський.

«Йому варто також утриматися від спокуси помсти проти опонентів, зокрема, заборон обіймати урядові посади через дискримінаційну люстраційну політику», - попереджає Боцюрків, додаючи, що у попередній владі були фахівці, які мають необхідний досвід реформ.

У свою чергу, Андерс Аслунд додав, що масштаб перемоги Зеленського та одночасна нестача досвідчених політиків роблять більш вірогідним призначення саме технократичного уряду.

Серед пріоритетних дій нової влади Аслунд називає зняття депутатської недоторканності, «швидкі дії для встановлення верховенства права», звільнення генпрокурора, очищення митниці, початок пілотних проєктів з продажу сільськогосподарських земель у державній власності та пришвидшення приватизації.

Директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст погодився з іншими експертами щодо потреби призначити технократичний уряд, який зможе провести реформи «не оглядаючись на власні подальші рейтинги» і звертає увагу, що вибір особи прем’єр-міністра буде «ключовим».

«Зеленський зробив чудовий вибір, призначивши Айвараса Абромавичуса керувати «Укроборонпромом», державним оборонним конгломератом, Макса Нефьодова керівником митниці. Вибір прем’єра буде ще важливішим», - зауважив він.

Погоджується з Гербстом і президентка Києво-Могилянської фундації Америки Марта Фаріон, яка наголосила, що вибір кандидатури прем’єр-міністра буде мати ключове значення та покаже чому відданий Зеленський та які наміри він має, водночас це буде вирішальний момент для демонстрації здатності президента Зеленського до урядування.

«Зеленському потрібен прем’єр найвищого ґатунку фаховості, з досвідом та знанням в питаннях економіки, політики та суспільства як на національному, так і на міжнародному рівні, зі здатністю керувати ефективним Кабінетом Міністрів, який впровадить порядок денний, який підтримують виборці президента», - зазначила вона.

Загалом ці та інші опитані «Атлантичною радою» експерти сходяться на думці, що небувалий кредит довіри, наданий виборцями президенту Зеленському та його партії, несе як масштабні можливості для впровадження реформ, так і високі ризики внаслідок концентрації влади в одних руках.