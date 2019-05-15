В Туреччині бойовики намагалися проникнути до будівлі парламенту
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Розсилка
Було встановлено, що затримані причетні до терористичної організації DHKP-C
Два бойовики з ультралівої терористичної організації DHKP-C спробували взяти в заручники співробітника служби охорони парламенту Туреччини.
Про це 15 травня повідомляє Анадолу.
Терористи, в тому числі одна жінка, спробували увійти до будівлі парламенту, пославшись на зустріч з одним з депутатів.
Біля входу їх зупинили поліцейські, після чого терористи спробували взяти в заручники співробітника служби безпеки.
Зловмисники були затримані поліцейськими.
Було встановлено, що затримані причетні до терористичної організації DHKP-C.
Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині організатора теракту засудили до 53 довічних термінів ув’язнення.