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    В Туреччині бойовики намагалися проникнути до будівлі парламенту

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    В Туреччині бойовики намагалися проникнути до будівлі парламенту

    Було встановлено, що затримані причетні до терористичної організації DHKP-C

    Два бойовики з ультралівої терористичної організації DHKP-C спробували взяти в заручники співробітника служби охорони парламенту Туреччини.

    Про це 15 травня повідомляє Анадолу.

    Терористи, в тому числі одна жінка, спробували увійти до будівлі парламенту, пославшись на зустріч з одним з депутатів.

    Біля входу їх зупинили поліцейські, після чого терористи спробували взяти в заручники співробітника служби безпеки.

    Зловмисники були затримані поліцейськими.

    Було встановлено, що затримані причетні до терористичної організації DHKP-C.

    Розслідування триває.

    Раніше  повідомлялося, що в Туреччині організатора теракту засудили до 53 довічних термінів ув’язнення.

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