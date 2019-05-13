У Туреччині організатора теракту засудили до 53 довічних термінів ув’язнення
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Юсуф Назік, один з організаторів нападу в Рейханли, був затриманий в Сирії Національною розвідувальною організацією Туреччини
Теракт стався у 2013 році, тоді загинули 53 людини
Одного з організаторів теракту в турецькому місті Рейханли 11 травня 2013 року, в результаті якого загинуло 53 особи, 155 осіб були поранені, суд дав 53 довічні ув’язнення.
Про це повідомляє CNN Turk.
«Юсуф Назік, один з організаторів нападу в Рейханли, затриманий в Сирії Національною розвідувальною організацією Туреччини, засуджений до довічного ув'язнення 53 рази», - повідомляє телеканал.
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Як відомо, 11 травня 2013 року в місті Рейханли, що на півдні Туреччини, на кордоні із Сирією, вибухнули два заміновані автомобілі. В результаті вибухів загинули 53 людини, 155 осіб були поранені.