В Уельсі авто тричі збило групу перехожих: четверо постраждалих
- Сьогодні, 00:33
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Правоохоронці виключають версію теракту
У місті Ньюпорт на південному сході Уельсу авто в’їхало у групу людей біля популярного нічного клубу. Унаслідок наїзду четверо людей дістали травми.
Про це повідомляє ВВС.
Відзначається, що перехожі намагалися витягти водія з машини, але він кожного разу розганявся і заново в'їжджав в натовп.
Поліція затримала водія, яким виявився 18-річний молодик, за підозрою у небезпечному водінні та завданні ушкоджень перехожим. Його машину знайшли згорілою за близько 3 кілометри від місця інциденту.
Серед постраждалих — чоловік та три жінки.
«Дві з них дістали травм, що вплинуть на їхнє життя», — повідомили у поліції.
Правоохоронці виключають версію теракту.