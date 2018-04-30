В Уельсі авто тричі збило групу перехожих: четверо постраждалих

Правоохоронці виключають версію теракту

У місті Ньюпорт на південному сході Уельсу авто в’їхало у групу людей біля популярного нічного клубу. Унаслідок наїзду четверо людей дістали травми. Про це повідомляє ВВС. Відзначається, що перехожі намагалися витягти водія з машини, але він кожного разу розганявся і заново в'їжджав в натовп. Поліція затримала водія, яким



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Правоохоронці виключають версію теракту

У місті Ньюпорт на південному сході Уельсу авто в’їхало у групу людей біля популярного нічного клубу. Унаслідок наїзду четверо людей дістали травми.

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що перехожі намагалися витягти водія з машини, але він кожного разу розганявся і заново в'їжджав в натовп.

Поліція затримала водія, яким виявився 18-річний молодик, за підозрою у небезпечному водінні та завданні ушкоджень перехожим. Його машину знайшли згорілою за близько 3 кілометри від місця інциденту.

Серед постраждалих — чоловік та три жінки.

«Дві з них дістали травм, що вплинуть на їхнє життя», — повідомили у поліції.

Правоохоронці виключають версію теракту.