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    В Уельсі авто тричі збило групу перехожих: четверо постраждалих

    Правоохоронці виключають версію теракту
    У місті Ньюпорт на південному сході Уельсу авто в’їхало у групу людей біля популярного нічного клубу. Унаслідок наїзду четверо людей дістали травми. Про це повідомляє ВВС. Відзначається, що перехожі намагалися витягти водія з машини, але він кожного разу розганявся і заново в'їжджав в натовп. Поліція затримала водія, яким
    • Сьогодні, 00:33
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    Правоохоронці виключають версію теракту

    У місті Ньюпорт на південному сході Уельсу авто в’їхало у групу людей біля популярного нічного клубу. Унаслідок наїзду четверо людей дістали травми.

    Про це повідомляє ВВС.

    Відзначається, що перехожі намагалися витягти водія з машини, але він кожного разу розганявся і заново в'їжджав в натовп.

    Поліція затримала водія, яким виявився 18-річний молодик, за підозрою у небезпечному водінні та завданні ушкоджень перехожим. Його машину знайшли згорілою за близько 3 кілометри від місця інциденту.

    Серед постраждалих — чоловік та три жінки.

    «Дві з них дістали травм, що вплинуть на їхнє життя», — повідомили у поліції.

    Правоохоронці виключають версію теракту.

    машини Велика Британія поліція чоловік
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