В Україні 80% програмного забезпечення є неліцензійним - дослідження



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З 2016 року проникнення неліцензійного програмного забезпечення в Україні знизилося на два процентних пункти

В Україні 80% програмного забезпечення (ПЗ), встановленого на комп'ютерах, не має необхідних ліцензій.

Про це йдеться в тексті дослідження BSA Global Software Survey.

Наголошується, що з 2016 року проникнення неліцензійного ПЗ в Україні знизилося на два процентних пункти. При цьому, у США цей показник використання піратського софту становить 15%.

Всього проникнення піратського ПЗ в східній Європі становить 57%. Найнижчий рівень піратства спостерігається у країнах Північної Америки (16%) та Західної Європи (26%), що робить вплив на світову статистику: в цілому по світу використання «піратського» софту становить 37%.

У дослідженні також наводяться відомості щодо обсягу та вартості неліцензійного ПЗ. В Україні, за результатами дослідження, вартість всього, встановленого без ліцензій ПЗ за 2017 рік, склала 108 млн доларів. В грошовому еквіваленті Україна на третьому місці після Росії (1,2 млрд доларів) і Чехії (149 млн доларів) в регіоні Центральна і Східна Європа. А по процентному співвідношенню - на шостому місці.

Наголошується, що використання неліцензійного ПЗ сприяє зростанню кібератак і пов'язане з фінансовими втратами.

Джерело: 112 Україна