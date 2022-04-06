В Україні готують покарання за перешкоджання волонтерській діяльності

Законотворці пропонують карати позбавленням волі від п’яти до восьми років

У Верховній Раді з’явився законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо перешкоджання волонтерській діяльності Про це свідчать дані з сайту парламенту.

Проєкт Закону пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 170-1. За умисне перешкоджання законній волонтерській діяльності буде запроваджено покарання у вигляді виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

За умисне перешкоджання законній волонтерській діяльності, скоєння в особливий період законотворці пропонують карати позбавленням волі від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Автори законопроєкту визнали: чинне вітчизняне законодавство не гарантує повноцінний захист законної волонтерської діяльності від різноманітних злочинних діянь, спрямованих на перешкоджання здійснення такої діяльності. Тому пропонується терміново виправити цю прогалину в законодавстві нашої держави,

прийнявши Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо перешкоджання волонтерській діяльності».

Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.