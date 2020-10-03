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    В Україні є місце, де вже ліплять сніговиків (фото)

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    В Україні вже є місце, де ліплять сніговиків - В Україні є місце, де вже ліплять сніговиків (фото)
    В Україні вже є місце, де ліплять сніговиків
    Фото: Facebook Ivan Magrey

    В українських Карпатах гору Піп Іван Мармароський вкрило снігом

    У Карпатах гору Піп Іван Мармароський (висота 1938 м) рясно вкрило снігом. Про це свідчать світлини, опубліковані туристами в інтернеті. На горі снігу випало настільки багато, що стало можливим ліпити сніговиків.

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    В Карпатах настала справжня зима
    Як повідомляв «Главком», 27 вересня, у Карпатах зафіксували перший сніг. Про це повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту. Зокрема, снігом вкрило гору Пів Іван Чорногірський (висота 2028 м)
    Карпати (гори) снігопад Піп Іван (гора)
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