В Україні є місце, де вже ліплять сніговиків (фото)
В Україні вже є місце, де ліплять сніговиків
Фото: Facebook Ivan Magrey
В українських Карпатах гору Піп Іван Мармароський вкрило снігом
У Карпатах гору Піп Іван Мармароський (висота 1938 м) рясно вкрило снігом. Про це свідчать світлини, опубліковані туристами в інтернеті. На горі снігу випало настільки багато, що стало можливим ліпити сніговиків.
В Карпатах настала справжня зимаЯк повідомляв «Главком», 27 вересня, у Карпатах зафіксували перший сніг. Про це повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту. Зокрема, снігом вкрило гору Пів Іван Чорногірський (висота 2028 м)