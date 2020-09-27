У Карпатах зафіксовано перший мокрий сніг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чорногірський хребет. Піп Іван. Перший сніг-2020 Фото Ruslan Grodyuk

Карпати вкрило першим снігом

Сьогодні, 27 вересня, у Карпатах зафіксували перший сніг. Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

«Станом на 8:55 27 вересня 2020 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить 0 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний, 10-12 метрів на секунду, хмарно, дощ з мокрим снігом, обмежена видимість до 100 метрів», – повідомляють рятувальники.

«Люблю таку погоду, підштовхує вперед холод», «От і зима потрохи підкрадається в Карпати», – пишуть у коментарях українці.

Читайте також: