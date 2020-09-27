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    Суспільство

    У Карпатах зафіксовано перший мокрий сніг

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    <p>Чорногірський хребет. Піп Іван. Перший сніг-2020</p> - У Карпатах зафіксовано перший мокрий сніг

    Чорногірський хребет. Піп Іван. Перший сніг-2020

    Фото Ruslan Grodyuk

    Карпати вкрило першим снігом

    Сьогодні, 27 вересня, у Карпатах зафіксували перший сніг. Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

    «Станом на 8:55 27 вересня 2020 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить 0 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний, 10-12 метрів на секунду, хмарно, дощ з мокрим снігом, обмежена видимість до 100 метрів», – повідомляють рятувальники.

    «Люблю таку погоду, підштовхує вперед холод», «От і зима потрохи підкрадається в Карпати», – пишуть у коментарях українці.

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