В України немає на орбіті жодного супутника, – Уруський

Всі дані Україна отримує з іноземних супутників Землі

На орбіті Землі немає жодного супутника України.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я вважаю, для нашої держави ганьба! Тому що ми говоримо про велику космічну державу Україна, говоримо про те, що у нас є КБ «Південне», «Південмаш», а в кінцевому рахунку зараз не маємо жодного супутника на орбіті, крім двох наносупутників, які запустили студенти із КПІ («Київського політехнічного інституту». – ред.) імені Сікорського», – сказав він.

За словами міністра, всі дані Україна отримує з іноземних супутників.

«Три роки у нас немає загальнодержавної космічної програми. Це вперше за всю історію України. Фінансується на сьогодні, щоб ви розуміли, 90 млн грн. Я думаю, що якщо би Андорра мала космічне агентство, то вони, напевне, більше виділяли б коштів, ніж Україна виділяє на розвиток космічної галузі», – заявив Уруський.

Він підкреслив, що на запуск супутника необхідно набагато менше ніж $50 млн.

«Зараз є проєкти хорошого супутника дистанційного зондування Землі разом із запуском можна вписуватися у 20–30 млн євро. Із хорошим розрізненням. Але не наш. Із нашими якимись елементами. Я тут є прихильником того, що космічна програма повинна бути вибудована так, що вона для інтересів нашого споживача. Це програма загальноукраїнська», – пояснив міністр.

Уруський вважає, що для цього «треба принципово підходи змінити».