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    В Україні очікується мороз і мокрий сніг: прогноз погоди на 13 лютого

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    В Україні очікується мороз і мокрий сніг: прогноз погоди на 13 лютого

    13 лютого в Україні прийде поступово похолодання

    Погода в Україні 13 лютого, буде сонячною, переважно сухою, проте ще сильніше похолодає. Невеликі опади можливі в північних і західних областях.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Щодо центральних областей, то найхолодніше буде у Вінницькій області (0+2 градуси), а найтепліше - у Дніпропетровській.

    Крім того, у Києві в середу істотних опадів не передбачається, лише місцями можливий невеликий сніг та туман. Температура повітря в столиці вдень буде від 0 до -2 градусів, вночі – від -1 до -4 градусів.

    13 лютого, у середу, вже вночі температура повітря опуститься до -1-5 на півночі та заході, а вдень прогріється до 0-3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «На Сході, у південній частині вдень ще буде відчутно тепліше, +3+7 градусів. У центральних областях – найхолодніше на Вінниччині, найтепліше в районах Дніпра. Мокрий сніг найближчої ночі йтиме на Півночі та на північному сході. Завтра вдень місцями невеликі опади ймовірні у північних та західних областях, загалом у середу в Україні переважатиме суха погода. Внаслідок похолодання слизота на дорогах та тротуарах посилиться, обережно», – поділилась вона.

    У Києві 13 лютого прогнозується погода без істотних опадів, однак можливий невеликий сніг. Температура вночі до -1-4, а вдень до 0-2. Похолодання втримується до кінця тижня, а з 17 лютого почне теплішати.

    Укргідрометцентр Facebook повітря
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