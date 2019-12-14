  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні очікується похмура погода з опадами

    • Розсилка
    Опади очікуються у більшості областей - В Україні очікується похмура погода з опадами
    Опади очікуються у більшості областей

    У Києві завтра дощитиме

    Протягом найближчих днів – 15 та 16 грудня – в Україні очікується похмура погода, подекуди дощ та мокрий сніг. Опади очікуються у більшості областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У неділю місцями пройде дощ. У Карпатах і на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, лише вдень у західній частині без опадів. У південних і центральних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура  вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень 3-8°; на півдні вночі 2-7°, удень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.

    Дощитиме завтра і у столиці. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень  повітря прогріється до 7°.

    На понеділок, 16 грудня, невеликий дощ прогнозують на сході України. У решті областей туман, але без опадів. Вітер південно-західний і південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та на Прикарпатті місцями до 7° тепла; вдень 5-10°, на заході та півдні -  8-13° тепла. У Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

    Істотних опадів не буде і в Києві. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 6-8.

    повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ