В Україні очікується похмура погода з опадами



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Опади очікуються у більшості областей

У Києві завтра дощитиме

Протягом найближчих днів – 15 та 16 грудня – в Україні очікується похмура погода, подекуди дощ та мокрий сніг. Опади очікуються у більшості областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю місцями пройде дощ. У Карпатах і на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, лише вдень у західній частині без опадів. У південних і центральних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень 3-8°; на півдні вночі 2-7°, удень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.

Дощитиме завтра і у столиці. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень повітря прогріється до 7°.

На понеділок, 16 грудня, невеликий дощ прогнозують на сході України. У решті областей туман, але без опадів. Вітер південно-західний і південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та на Прикарпатті місцями до 7° тепла; вдень 5-10°, на заході та півдні - 8-13° тепла. У Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

Істотних опадів не буде і в Києві. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 6-8.