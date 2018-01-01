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    В Україні перерахували переселенців: зареєстровано майже 1,5 млн

    На облік взято 1 492 247 переселенців або 1 218 315 сімей з Донбасу та Криму
    Міністерство соціальної політики України заявило про те, що в країні станом на 15 січня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства. «Станом на 15 січня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
    • Сьогодні, 01:20
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    Переселенці з Донбасу
    Переселенці з Донбасу

    На облік взято 1 492 247 переселенців або 1 218 315 сімей з Донбасу та Криму

    Міністерство соціальної політики України заявило про те, що в країні станом на 15 січня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

    «Станом на 15 січня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 492 247 переселенців або 1 218 315 сімей з Донбасу та Криму», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що станом на 4 грудня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, було взято на облік 1 488 051 переселенців з Донбасу та Криму.

    Крим Донбас переселенці Міністерство соціальної політики
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