В Україні перерахували переселенців: зареєстровано майже 1,5 млн

На облік взято 1 492 247 переселенців або 1 218 315 сімей з Донбасу та Криму

Міністерство соціальної політики України заявило про те, що в країні станом на 15 січня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства. «Станом на 15 січня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переселенці з Донбасу

На облік взято 1 492 247 переселенців або 1 218 315 сімей з Донбасу та Криму

Міністерство соціальної політики України заявило про те, що в країні станом на 15 січня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Станом на 15 січня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 492 247 переселенців або 1 218 315 сімей з Донбасу та Криму», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на 4 грудня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, було взято на облік 1 488 051 переселенців з Донбасу та Криму.