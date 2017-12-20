В Україні почали діяти нові правила виходу на пенсію

Збільшується з 15 до 25 років мінімальний страховий стаж, який потрібно мати українцям, щоб претендувати на пенсійні виплати

З 1 січня 2018 року в Україні набули чинності зміни правил виходу на пенсію. Зміни запроваджуються в рамках пенсійної реформи. Так, збільшується з 15 до 25 років мінімальний страховий стаж, який потрібно мати українцям, щоб претендувати на пенсійні виплати. Протягом наступних десяти років вимоги до страхового стажу продовжать рости на один пункт



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Пенсійна реформа в Україні

Збільшується з 15 до 25 років мінімальний страховий стаж, який потрібно мати українцям, щоб претендувати на пенсійні виплати

З 1 січня 2018 року в Україні набули чинності зміни правил виходу на пенсію. Зміни запроваджуються в рамках пенсійної реформи.

Так, збільшується з 15 до 25 років мінімальний страховий стаж, який потрібно мати українцям, щоб претендувати на пенсійні виплати. Протягом наступних десяти років вимоги до страхового стажу продовжать рости на один пункт щороку, поки 2028 року необхідний мінімальний стаж не досягне 35 років.

З урахуванням того, що реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, право виходу на пенсію тепер матимуть чоловіки і жінки, які досягли відповідно 60 і 58,5 років (згідно з попередньою пенсійною реформою від 2011 року пенсійний вік жінок до 2021 року також зросте до 60 років ) і які мають мінімум 25 років страхового стажу.

У той же час реформа передбачає можливість придбання пенсійного стажу в разі його нестачі. За один рік потрібно буде заплатити близько 17 тисяч гривень (600 доларів).

При цьому передбачено, що з 2018 року люди, у яких буде страховий стаж від 15 до 25 років, отримають право вийти на пенсію після досягнення 63-річного віку. З 2019 року можливість вийти на пенсію також з'явиться у людей, які будуть мати стаж від 15 до 16 років, проте вони зможуть скористатися правом на пенсійні виплати тільки в разі досягнення 65-річного віку.

Тим людям, які не матимуть необхідного мінімального страхового стажу, держава буде виплачувати після досягнення 63 років соціальну допомогу розміром менше, ніж мінімальна пенсія.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про старт реформи пенсійного забезпечення працівників силових відомств з 1 січня 2018 року.