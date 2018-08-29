В Україні почнуть нараховувати пеню за несплату аліментів



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Також з 29 серпня збільшується мінімальний розмір аліментів

З 29 серпня в Україні на борги з аліментів буде нараховуватися пеня. Про це на засіданні Кабміну заявив міністр юстиції Павло Петренко.

«Якщо заборгованість становить більше року, то нараховується пеня в розмірі 20%, якщо два і більше - 30%, і більше трьох років - 50%», - пояснив міністр.

За його словами, одному з батьків, з яким живе дитина, не треба буде ходити по інстанціях і збирати папери для перерахунку аліментів - все буде здійснюватися автоматично.

Глава Мін'юсту додав, що з 29 серпня також збільшується мінімальний розмір аліментів і вступають в силу нові правила вивезення дітей за кордон.

За словами Петренка, в Україні у неповних сім'ях виховується більше 3 млн дітей.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив зміни правил перетину кордону дітьми, які не досягли 16-річного віку. Зокрема, в окремих випадках дозволено виїзд дитини закордон з одним із батьків без згоди іншого строком до одного місяця.

Джерело: УНІАН