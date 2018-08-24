Кабмін схвалив спрощені правила вивезення дітей за кордон



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В окремих випадках дозволено виїзд дитини закордон з одним із батьків без згоди іншого строком до одного місяця

Уряд затвердив зміни правил перетину кордону дітьми, які не досягли 16-річного віку, відповідно до заходів, анонсованих раніше Міністерством юстиції та затверджених Верховною радою 3 липня.

Зокрема, в окремих випадках дозволено виїзд дитини закордон з одним із батьків без згоди іншого строком до одного місяця, повідомляє прес-служба Кабміну.

В постанові уряду йдеться, що один з батьків може вивезти за кордон дитину без нотаріальної згоди іншого в разі надання довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці.

Також дозволяється виїзд дитини за кордон без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо термін перебування за межами України не перевищує один місяць. У такому разі потрібно надати рішення суду або органу опіки та піклування, у якому підтверджено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це інших осіб - нотаріально посвідченою згодою.

Крім того, один з батьків може вивезти дитину за межі України без згоди іншого більш, ніж на місяць, якщо дитина має інвалідність або захворювання, передбачене частиною 5 статті 157 Сімейного кодексу. У такому разі потрібно надати відповідні медичні довідки.

Раніше повідомлялося, що правила виїзду дитини віком до 16 років за кордон без згоди другого з батьків з 29 серпня зміняться відповідно до ухваленого у липні закону з пакету, розробленого Мін'юстом у межах ініціативи «Чужих дітей не буває».