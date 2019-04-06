В Україні подорожчали томати



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Український помідор надходить у продаж невеликими партіями і ціна на нього утримується на досить високому рівні 60 грн

Нині якісний імпортний томат оптом пропонується по 52-54 грн / кг, що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Сьогодні ціни на імпортний томат в Україні в середньому на 35% вище, ніж на початку квітня 2018 року. За останній тиждень томат виробництва Туреччини на ринках України почав підвищуватися в ціні. Про це пише Agronews із посиланням на експертів проекту EastFruit.

За словами аналітиків, зростання цін на помідори було обумовлене декількома факторами. По-перше, українські господарства пропонували томат дуже невеликими обсягами, тому на полицях супермаркетів на цьому тижні, як і раніше домінував в основному імпортний томат. По-друге, в Туреччині, яка на даний момент є основним постачальником томата на український ринок, зараз період міжсезоння. Це в свою чергу призвело до скорочення поставок турецького томату і як наслідок до підвищення цін.

В результаті до кінця нинішнього тижня якісний імпортний томат оптом пропонується по 52-54 грн / кг ($ 1,93-2,01 / кг), що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Що стосується українського помідора, то сьогодні він надходить у продаж невеликими партіями і ціна на нього утримується на досить високому рівні 60 грн / кг ($ 2,23 / кг).