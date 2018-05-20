В Україні похолоднішає, очікуються дощі: прогноз погоди на 20 травня

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Синоптики прогнозують холодні та дощові вихідні

У Києві в неділю буде суха і сонячна погода

У неділю, 20 травня, в Україні переважатиме прохолодна погода, майже на всій території пройдуть дощі і грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході, за винятком Волинської і Рівненської областей, пройдуть дощі. Температура очікується на рівні від +17 до +22 градусів. На сході також прогнозують опади у вигляді дощів з грозами, денна температура +20...+24.

У центральних областях країни також прогнозують опади, денна температура від +20 до +24 градусів. На півночі буде сонячно і без опадів, температура від +19 до +22.

У Карпатах сонячно, температура повітря вночі +10...+12°, вдень +19...+21°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Криму пройде дощ і гроза, температура вночі +14...+16°, вдень +22...+24°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю буде суха і сонячна погода, але температура повітря не зміниться - від +20 до +22.