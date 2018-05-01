В Україні понад три тисячі вакансій суддів, є суди, де не залишилось жодного судді

Вакантних посад в українських судах – майже 2,5 тисячі

Станом на 16 квітня у нас штатна чисельність – 8802 судді, а вакантних посад – майже 2,5 тисячі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка. «Люди йдуть. Був стрибок у 2016 році, коли було оголошено, що всі судді пройдуть



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Вакантних посад в українських судах – майже 2,5 тисячі

Станом на 16 квітня у нас штатна чисельність – 8802 судді, а вакантних посад – майже 2,5 тисячі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка.

«Люди йдуть. Був стрибок у 2016 році, коли було оголошено, що всі судді пройдуть процедуру кваліфоцінювання. Ті, хто не хотів її проходити, мали можливість піти у відставку та отримати гідне суддівське утримання. Судді взяли і звільнились, через що у нас утворилась дірка.

Ще майже тисяча – це судді-п’ятирічки, у яких закінчилися повноваження. Вони є, але за законом працювати не можуть, бо стати до роботи можуть тільки після кваліфікаційного оцінювання і нашої рекомендації.

«Ця тисяча людей робить аналізи в судах, працюють в органах суддівського самоврядування, національній школі, але прямо свою функцію не виконують. І роботу цих 3,5 тисяч виконують ті судді, хто залишились з повноваженнями, – навантаження на них виросло в рази. Є суди, де взагалі нема суддів, є суди, де з чотирьох-п’яти залишився один суддя».

В Яремчі був випадок, коли взагалі жодного судді в суді не лишилось, - додав він.