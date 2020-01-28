В Україні пропонують запровадити новий предмет у школі



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Повноцінне вивчення основ ПДР має стати обов'язковим предметом в наших школах

Повноцінне вивчення основ ПДР має стати обов'язковим предметом в українських школах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Караваєв, заступник голови Координаційної ради в Загальнонаціональному Форумі з безпеки дорожнього руху.

При чому старшокласники матимуть здавати залік з цього предмету.

«Повноцінне вивчення основ ПДР має стати обов'язковим предметом в наших школах. Причому не формальним - з обов'язковим складанням екзамену (заліку) в старших класах», - написав Караваєв.

Він вважає, що тільки таким чином учасники дорожнього руху почнуть поважати одне одного.

«Тільки так водії та пішоходи почнуть розуміти і поважати один одного, а велосипедисти плавно увіллються в транспортний потік», - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області тестують відеофіксацію іспиту на водійські права.