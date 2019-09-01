Школа, інститут чи університет – це найсприятливіші місця, які дарують можливості і знання

Секрет не в тому, щоб багато знати. Знання не повинні завдавати нам мук та чинити насильство над нами

У кожному із нас образ Божий проявляється в унікальний спосіб, адже Бог наділив талантами усіх без винятку

Перше вересня для мільйонів українців – школярів, студентів, їхніх батьків, а також для вчителів і викладачів – справді радісне і незабутнє свято. І в День знань хочу не просто закликати кожного до всебічного розвитку і навчання, а, насамперед, нагадати, що ви – унікальні.

Кожен із вас – Боже творіння, неповторна особистість, якій даровані навики і вміння, самобутні таланти, багаті можливості та, найголовніше, – свобода вибору. Так, ви – вільні люди, які створені за образом Божим, а отже, саме ви спрямовуєте своє життя залежно від власного вибору, цілей і бажань. Від того вибору, який ви робите щодня, щохвилини, щосекунди – залежить те, що ви створюєте навколо себе: даруєте посмішку чи ображаєте, допомагаєте чи відбираєте, примножуєте чи руйнуєте, полегшуєте життя іншим чи обтяжуєте їх додатковими проблемами. Вибір – винятково за вами, і якщо ви відмовляєтеся від свободи вибору через нерішучість або банальні лінощі, то це означає, що ви свідомо марнуєте цінний дар. Однак це – теж ваш вибір, за наслідки якого вам належить нести відповідальність.

У кожному із нас образ Божий проявляється в унікальний спосіб, адже Бог наділив талантами усіх без винятку. І одне з головних завдань людини – відкрити талант, цей Божий дар, і якнайбільше його розвинути, використати на благо собі й іншим. Напевно, ви чули притчу Господа Ісуса Христа про таланти, в якій оповідається, як один чоловік, відбуваючи в чужу країну, доручав рабам своє майно: одному він дав п'ять талантів (тогочасна велика одиниця ваги для цінних металів, приблизно 25 кг), другому два таланти, іншому ж один талант – кожному за його можливостями. А після повернення з’ясувалося, що усі, окрім останнього, їх примножили, а власник одного таланту не побажав трудитися і закопав його в землю. Тоді господар відібрав у нього талант і віддав тому, хто мав їх десять: «Бо кожному, хто має, дасться і примножиться; а в того, хто не має, відніметься і те, що має» (Мф. 25: 29). Ця притча означає, що всі люди одержують від Господа різні дари: життя, здоров'я, силу, учення, вміння, життєві блага та інше, щоб цими дарами служити Богу і ближнім. Причому, таланти – це не обов’язково якісь надможливості, найчастіше – це будь-яке ваше вміння, яке можна використати на благо і допомогти іншим.

Як зрозуміти, у чому ваш талант? Все просто: потрібно оцінити себе тут і зараз, поглянути на те, що ви робите, і відповісти на питання: «А яку користь приносить те, що я роблю? І що я міг би робити ще?». От саме відповіді на ці запитання дає НАВЧАННЯ. Школа, інститут чи університет – це найсприятливіші місця, які дарують море можливостей і знань, за допомогою яких, наче в тій притчі, можна виявити і примножити ваші таланти.

Секрет не в тому, щоб багато знати. Знання не повинні завдавати нам мук та чинити насильство над нами. Секрет у тому, щоб глибше пізнати світ, віднайти у ньому своє, корисне, опанувати його і потім ним же вдосконалювати життя, радіти йому, усвідомивши, що кожна найменша деталь має своє особливе значення. А для цього знадобиться сила духу, твердість намірів, цілеспрямованість і наполегливість, іноді навіть впертість і витривалість, словом – все те, чого у вас, сучасної молоді, предостатньо!

Тож, вперед – і з Богом!

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