В Україні розпочався тиждень здачі донорської крові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У МОЗ закликали ставати донорами та запропонували упродовж тижня публікувати в соцмережах свої фотографії із хештегом #яДонор

До Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я, Центр громадського здоров’я МОЗ України та ДонорUA закликають приєднатися до волонтерського руху та поділитися своєю кров’ю з тими, хто її потребує. Кожен охочий може допомогти популяризувати культуру донорства в Україні і долучитися до порятунку життя», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ закликали ставати донорами та запропонували упродовж тижня публікувати в соцмережах свої фотографії із хештегом #яДонор.

«В Україні кількість донацій крові майже втричі менша, аніж це рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Але кожна здача крові допомагає врятувати три людських життя. Світовий день донора крові відзначається 14 червня. Гасло цього року - «Безпечна кров для всіх!» У цей день світ дякує усім донорам, хто безкоштовно ділиться своєю кров’ю для збереження життя тих, хто її потребує. Щороку добровільна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів у всьому світі», - зазначили у МОЗ.