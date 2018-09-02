В Україні сформують ще одну бригаду морської піхоти до кінця жовтня



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Наразі в структурі командування морської піхоти - бригади морської піхоти і артилерійська, три окремих батальйони та реактивний артилерійський полк

У Збройних силах України до кінця жовтня 2018 року планують сформувати ще одну бригаду морської піхоти. Про це повідомив командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль, передає «Радіо Свобода».

Генерал зазначив, що командир бригади та його заступники вже визначені та зараз перебувають у пункті постійної дислокації формування у селі Дачне (Біляївський район Одеської області).

Зазначається, що наразі в структурі командування морської піхоти налічуються бригади морської піхоти і артилерійська, три окремих батальйони морської піхоти, реактивний артилерійський полк тощо.

Відповідно до плану реформування Військово-морських сил України, поділ ВМС на морське командування і командування морської піхоти був зроблений на початку 2018 року для оптимізації управління окремими напрямами.

Зі слів генерал-майор Содоля, нині зона відповідальності морської піхоти України - від Маріуполя до Болграда в Одеській області, близько тисячі кілометрів Азовського моря і понад 1,7 тисячі Чорного моря.