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    В Україні стартувала акція «Сфотографуй втомлений міст»

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    Міст на вул. Теліги в Києві - В Україні стартувала акція «Сфотографуй втомлений міст»
    Міст на вул. Теліги в Києві

    Активісти «АвтоЄвроСили» запропонували викладати фотографії аварійних мостів

    Громадська організація «АвтоЄвроСила» закликала українців приєднатися до загальнонаціональної акції «Сфотографуй втомлений міст».

    Про це повідомили представники організації.

    «Сфотографуй «втомлений міст» у своєму місті (поки він ще стоїть) і виклади його фотографії, вкажи його місцезнаходження або додай мітку його геолокації! Тоді ми змусимо Гройсмана достроково повернутися з відпустки і зайнятися по-справжньому важливою справою, а не так, як він «працює» зазвичай – «переможними» селфачами на тлі жалюгідних 100 метрів нової дороги або нещадною боротьбою з контрабандою з допомогою грізних і непримиренних постів у «Фейсбуці», - говориться в зверненні «АвтоЄвроСили».

    В організації підкреслили, що для українських чиновників є традиційним «не створення комісії для завчасного виявлення аварійних об'єктів та їх капітального ремонту, а створення комісії з розслідування причин катастрофи, яка вже відбулася».

    Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

    Джерело: 112 Україна

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