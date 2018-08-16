В Україні стартувала акція «Сфотографуй втомлений міст»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міст на вул. Теліги в Києві

Активісти «АвтоЄвроСили» запропонували викладати фотографії аварійних мостів

Громадська організація «АвтоЄвроСила» закликала українців приєднатися до загальнонаціональної акції «Сфотографуй втомлений міст».

Про це повідомили представники організації.

«Сфотографуй «втомлений міст» у своєму місті (поки він ще стоїть) і виклади його фотографії, вкажи його місцезнаходження або додай мітку його геолокації! Тоді ми змусимо Гройсмана достроково повернутися з відпустки і зайнятися по-справжньому важливою справою, а не так, як він «працює» зазвичай – «переможними» селфачами на тлі жалюгідних 100 метрів нової дороги або нещадною боротьбою з контрабандою з допомогою грізних і непримиренних постів у «Фейсбуці», - говориться в зверненні «АвтоЄвроСили».

В організації підкреслили, що для українських чиновників є традиційним «не створення комісії для завчасного виявлення аварійних об'єктів та їх капітального ремонту, а створення комісії з розслідування причин катастрофи, яка вже відбулася».

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

Джерело: 112 Україна