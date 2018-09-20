В Україні створять єдиний реєстр центрів допомоги наркозалежним



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Ми бачимо випадки, коли реабілітаційні центри перетворюються на місця використання безоплатної рабської праці - заявив Аваков

В Україні планують відкрити близько 1000 центрів адаптації від наркозалежності. Про це йшлося на нараді голів МВС і РНБО у середу, 19 вересня, повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

«Ми бачимо випадки, коли реабілітаційні центри перетворюються на місця використання безоплатної рабської праці. Така ситуація не припустима. Тому, необхідно створити єдиний реєстр центрів психологічної реабілітації наркозалежних», — заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, за даними МВС, на рівні із закладами, де надають соціально-психологічну допомогу, існують центри, де людей змушують до рабської праці і дають вживати наркотики, але в зменшених дозах. Поліція кваліфікує таку ситуацію, як незаконне утримання громадянина.

«Протягом одного місяця необхідно створити реєстр центрів психологічної адаптації, щоб представники Нацполіції могли співпрацювати з керівниками таких центрів. Крім того будуть виділені дільничні офіцери, які зможуть також контролювати, чи не порушують в таких закладах права людини. Свобода волі — перш за все. До цієї роботи будуть залучені фахівці з ювенальної привенції та Департаменту протидії наркозлочинності», — наголосив Арсен Аваков.

Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна не має системної програми, яка б дозволяла реабілітувати і повертати у суспільство людей, які стали на слизький шлях.

«У нас існує програма наркозаміщення, вона достатньо складна. Також ми маємо реабілітаційні центри, але вони не відповідають високим стандартам. Тому ми зараз працюємо над програмою, коли представники правоохоронних органів та релігійного суспільства об’єднають свої зусилля у боротьбі з наркотичною залежністю. Думаю, що близько 1000 центрів протидії наркотичній залежності запрацює в Україні і вони не матимуть проблем з постійними перевірками», — сказав Олександр Турчинов.

На заключному етапі реалізації такої ініціативи роботу центрів зможе координувати один з керівників з протидії наркозлочинності.

«Коли буде створено такий реєстр, його роботу буде контролювати один з керівників підрозділів поліції з протидії наркозлочинності, який буде володіти ситуацією по всій країні. І коли будуть виникати питання, комунікація буде йти зверху вниз, що значно полегшить роботу в цьому напрямку», — заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.