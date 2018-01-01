В Україні створять реєстр неплатників аліментів

Минулого року держвиконавці стягнули понад 2,4 млрд грн заборгованості за аліментами

Міністерство юстиції України створить у 2018 році реєстр боржників з аліментів, а на початку лютого набуде чинності закон про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. Як розповів на прес-конференції в п'ятницю заступник міністра юстиції Сергій Шкляр, протягом 2017 року органи Державної виконавчої служби стягнули понад 2,1 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулого року держвиконавці стягнули понад 2,4 млрд грн заборгованості за аліментами

Міністерство юстиції України створить у 2018 році реєстр боржників з аліментів, а на початку лютого набуде чинності закон про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів.

Як розповів на прес-конференції в п'ятницю заступник міністра юстиції Сергій Шкляр, протягом 2017 року органи Державної виконавчої служби стягнули понад 2,1 млрд грн на користь держбюджету, з яких 800 млн грн - виконавчий збір. Окремий напрям у роботі виконавчої служби – це боротьба зі злісними неплатниками аліментів. Минулого року держвиконавці Мін’юсту стягнули понад 2,4 млрд грн заборгованості з аліментів на користь 576 тис. дітей.

Шкляр нагадав, що Мін’юст розробив законопроект про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, і цей документ підтримала Верховна Рада та підписав президент, 6 лютого цього року він набуде чинності.

Говорячи про плани міністерства на 2018 рік, заступник директора департаменту Державної виконавчої служби Олексій Воробйов розповів: «Буде створено і функціонуватиме реєстр боржників з аліментів як складова реєстру боржників, який уже успішно працює, і всі громадяни можуть ознайомитися з даними в цьому реєстрі».

«Ті, хто не сплачує аліментів, будуть відомі, і ця інформація буде доступна всім. Ми маємо привчити громадян, і боржників з аліментів зокрема, що не платити борг з аліментів мало того, що незаконно, а й ганебно, і вони це мають розуміти», - наголосив Воробйов.

Він також розповів, що Мін’юст у 2018 році запустить систему перевірки якості надання послуг в органах Державної виконавчої служби.

«Для цього ми плануємо створювати групи, які виїжджатимуть інкогніто... перевіряти якість надання послуг громадян», - зазначив заступник директора департаменту.

Крім того, за його словами, планується створити сервісні центри Державної виконавчої служби, створити путівник виконавчого провадження «Я маю права на виконання рішення суду», популяризувати добровільне виконання судових рішень. А для оновлення кадрового складу, як зазначив Воробйов, буде запущено проект постійного навчання та атестації держслужбовців органів Державної виконавчої служби.

Джерело: Інтерфакс-Україна