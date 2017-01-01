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    В Україні суттєво зросли інвестиції у промисловість

    Порівняно з аналогічним періодом 2015 року інвестиції у промисловість країни зросли на 57,2%
    За 9 місяців 2017 року капітальні інвестиції у промисловість збільшилися на 26,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становили 87,1 млрд грн. Про це повідомляє Держстатистики. Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2015 року інвестиції у промисловість країни зросли на 57,2%. Крім того, в Україні за рік зросли
    • Сьогодні, 11:47
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    Порівняно з аналогічним періодом 2015 року інвестиції у промисловість країни зросли на 57,2%

    За 9 місяців 2017 року капітальні інвестиції у промисловість збільшилися на 26,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становили 87,1 млрд грн. Про це повідомляє Держстатистики.

    Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2015 року інвестиції у промисловість країни зросли на 57,2%.

    Крім того, в Україні за рік зросли капітальні інвестиції у сільське господарство - на 37,8%, у авіаційний транспорт - на 70,1%, у будівництво - на 21,8%.

    Варто також зазначити, що в Україні протягом звітного періоду обсяг капітальних інвестицій у професійну, наукову та технічну діяльність зріс на 46,4% - до 4,1 млдрд грн.

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