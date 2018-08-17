В Україні відбувся перший аукціон малої приватизації: продали зернотік на Буковині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 209,6 млн грн було продано зернотік у Чернівецькій області

У системі «ProZorro.Продаж» було продано зернотік у Чернівецькій області за 209,6 млн грн

На першому успішному аукціоні малої приватизації в системі «ProZorro.Продаж» за 209,6 млн грн було продано зернотік у Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Першим лотом, який було продано на «ProZorro.Продаж», став зернотік у Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на прозорому аукціоні за 209,643 млн грн», - йдеться в повідомленні.

До складу комплексу нежитлових будівель, який розташований у селі Черленівка Новоселицького району, входить прохідна, зерносклад, фугувальний і циркулярний цехи, колодязь та інше майно. Загальна площа об'єкта становить 947,8 кв. м.

«Ми йдемо дуже швидкими темпами. Минуло менш як місяць з початку заведення перших об'єктів малої приватизації в систему, а оголошено вже більш як 200 аукціонів. Тільки на серпень призначено близько десятка, авторизовано 30 майданчиків. І перший успішний аукціон доводить, що інтерес до прозорого продажу лотів малої приватизації дуже великий. Знаковим є і те, що перший проданий лот - саме регіональний об'єкт, який належить територіальній громаді, отже, мала приватизація відкриває великі можливості регіонам», - зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Крім того, прес-служба повідомляє, що сьогодні успішно спрацював механізм автоматичного оголошення повторного аукціону в рамках малої приватизації під час проведення аукціону з продажу нежитлового приміщення площею 44,7 квадратних метра у Львові.

За словами виконувача обов‘язків директора державного підприємства «ProZorro.Продаж» Олексія Соболєва, згідно з правилами малої приватизації, якщо на аукціон ніхто не прийшов, то система автоматично оголошує повторний аукціон з удвічі меншою стартовою ціною.

«Так і сталося цього разу, а отже, система прекрасно відпрацьовує всі нові процедури. Ми можемо впевнено сказати, що мала приватизація успішно почалася. І все майно так чи інакше знайде своїх покупців», - зазначив Соболєв.

Крім того, прес-служба повідомила, що в систему «ProZorro.Продаж» у рамках малої приватизації вже заведено понад 800 об'єктів комунального і державного майна.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони із 147 об'єктів малої приватизації, стартова вартість яких становить 70 млн грн.

Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн. До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.