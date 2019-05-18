В Україні відзначають День Європи. Розклад урочистих заходів



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В Україні відзначають День Європи Фото: ICTV

На державному рівні День Європи відзначається з 2003 року

У суботу в Україні відзначають День Європи - як день загальних цінностей і загальної історії всіх націй континенту. Про це повідомляє Укрінформ.

Це свято відзначається в Україні на державному рівні з 2003 року, згідно з указом президента Про День Європи, кожну третю суботу травня, а в країнах Євросоюзу - 9 травня. Примітно, що Україна - єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається це свято.

У цей день традиційно проходить багато різних тематичних заходів у Києві та інших українських містах.

Зокрема, сьогодні в столиці о 13:00 розпочнеться церемонія відкриття Дня Європи за участю керівництва держави, Києва, представництва ЄС в Україні, держав-країн членів ЄС, акредитованих в Україні.

Цього року темою свята вибрано 1000-річчя з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого. Його дочки, королеви країн Європи, будуть символізувати експозиції європейських країн на Михайлівській площі.

Так, гості зможуть відвідати острівці Північної Європи (Данія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія), Західної Європи (Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція), Східної та Південної Європи (Польща, Україна, Чехія, Словаччина, Чорногорія, Угорщина, Кіпр, Словенія, Хорватія), Північно-Західної Європи (Велика Британія). Посольства цих країн представлять інформацію про свої країни, на головній сцені виступатимуть творчі колективи різних країн.

Серед заходів, які плануються на День Європи, - також просвітницький проект Ренесанс Острозької академії в європейському контексті, який продемонструє нерозривність європейських гуманітарних традицій з українськими.

У парку Тараса Шевченка відбудеться фестиваль ГБ Фест в рамках інформаційної кампанії Громадської бюджету 2020 року. На цьому заході киян будуть інформувати про інструменти взаємодії між суспільством і владою, а також представлять результати проектів, які вже були реалізовані в столиці.

На Співочому полі в Печерському ландшафтному парку цього дня відбудеться 14-й міський конкурс серед випускників 11-х класів Київський вальс -2019.

Також відбудеться Moto Open Fest, який почнеться автопробігом від Хрещатика до острова Муромець. Фестиваль продовжить рок-концерт, хед-лайнером цього року стане британська рок-група Nazareth.

На Контрактовій площі на Подолі 17 і 19 травня відбудеться Національно-культурний фестиваль Київ Клезмер Фест, присвячений клезмерській жанровій музиці, її впливу на європейські музичні сцени.

Оскільки День Європи цьогоріч проводиться в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в 1944 році, то о 12:00 на Михайлівській площі відбудеться хвилина мовчання.

У центрі Києва на чотири дні обмежили рух транспорту у зв'язку з підготовкою та проведенням заходів з нагоди Дня Європи - з 16 по 20 травня.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні День пам’яті жертв депортації кримських татар.