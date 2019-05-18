Сьогодні в Україні День пам’яті жертв депортації кримських татар



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В Україні День пам’яті жертв депортації кримських татар Фото: Радіо Свобода

75 років тому майже 200 тисяч людей були насильно вислані з Криму

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислала за межі Кримського півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в грудні 2015 року почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.