  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні випробували нову високоефективну зброю та техніку

    • Розсилка
    В Україні випробували нову високоефективну зброю та техніку

    Зокрема, відбулися випробування модернізованої ЗУ-23-2

    На військовому полігоні Збройних Сил відбулися випробування нової української зброї та військової техніки. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після випробувань.

    Як зазначається на сайті Турчинова, секретар РНБО заявив, що відбулись авіаційні випробування нового оперативно-тактичного безпілотного комплексу, який «здатний проводити розвідку, координувати ведення вогню, забезпечувати стійкий від впливу засобів радіоелектронної боротьби зв’язок на оперативній глибині до 200-х км, перебуваючи в повітрі до 24 годин», а також бойового безпілотного комплексу, що може нести потужний фугасний або термобаричний бойовий заряд та точно вражати цілі в глибокому тилу ворога.

    «Ці безпілотні комплекси створені українськими зброярами в співпраці з нашими іноземними партнерами», - зазначив Турчинов.

    Окрім того, було продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3.

    Як повідомив секретар РНБО України, ці вертольоти здатні забезпечувати розвідку та швидке сполучення у військах, виконувати завдання з охорони кордону, «а також із комплексом сучасного озброєння забезпечувати виконання бойових завдань, вражаючи цілі як вдень, так і вночі, зокрема, працюючи в безпілотному режимі».

    Також відбулися випробування модернізованої ЗУ-23-2. «Поєднання цієї надійної зенітної установки з електронною системою автоматичного знаходження цілі та управління веденням вогню дозволить надійно знищувати повітряні та наземні цілі, зокрема, БПЛА, що перебувають на озброєнні в РФ», - наголосив Турчинов.

    «Важливою деталлю цієї модернізації є можливість завдяки автоматичній системі керувати вогнем одразу кількох зенітних установок на відстані, із захищених позицій, не піддаючи ризику життя наших військовослужбовців», - додав він.

    На полігоні були продемонстровані та випробувані нові боєприпаси українського виробництва, зокрема, ракети РС-80, придатні для використання у різних варіантах їх застосування, та осколково-фугасний снаряд для популярних у військах гармат МТ-12 «Рапіра».

    «Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробування, продемонстрували свою високу ефективність, та після взяття їх на озброєння значно посилять наш військовий потенціал», - підкреслив секретар РНБО.

    Читайте також
    ЗСУ зброя РНБО Олександр Турчинов військові боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ