В Україні вперше відкриють офіційну фан-зону зимової Олімпіади
- Вчора, 23:59
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Фан-зона відкриється 9 лютого, коли офіційне стартують зимові Олімпійські ігри
В Україні вперше відкриють офіційну фан-зону зимових Олімпійських ігор-2018, де діятимуть кілька локацій.
Про це повідомляє UA:Перший
У фан-зоні буде, зокрема, лекторій для детальнішого ознайомлення з історією та правилами Олімпіади. Лекції читатимуть призери Олімпійських ігор та представники Федерацій зимових видів спорту.
В ігровій зоні охочі зможуть спробувати позмагатися у керлінгу, лижному спорті чи біатлоні — усе це на спеціальних тренажерах, подібних до спортивного знаряддя.
Також у фан-зоні діятиме виставка, де представлять спортінвентар із зимових Ігор попередніх років.
Фан-зона відкриється 9 лютого, коли офіційне стартують зимові Олімпійські ігри у південнокорейському Пхьончхані.