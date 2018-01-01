В Україні вперше відкриють офіційну фан-зону зимової Олімпіади

Фан-зона відкриється 9 лютого, коли офіційне стартують зимові Олімпійські ігри

В Україні вперше відкриють офіційну фан-зону зимових Олімпійських ігор-2018, де діятимуть кілька локацій. Про це повідомляє UA:Перший У фан-зоні буде, зокрема, лекторій для детальнішого ознайомлення з історією та правилами Олімпіади. Лекції читатимуть призери Олімпійських ігор та представники Федерацій зимових видів спорту. В ігровій



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Фан-зона відкриється 9 лютого, коли офіційне стартують зимові Олімпійські ігри

В Україні вперше відкриють офіційну фан-зону зимових Олімпійських ігор-2018, де діятимуть кілька локацій.

Про це повідомляє UA:Перший

У фан-зоні буде, зокрема, лекторій для детальнішого ознайомлення з історією та правилами Олімпіади. Лекції читатимуть призери Олімпійських ігор та представники Федерацій зимових видів спорту.

В ігровій зоні охочі зможуть спробувати позмагатися у керлінгу, лижному спорті чи біатлоні — усе це на спеціальних тренажерах, подібних до спортивного знаряддя.

Також у фан-зоні діятиме виставка, де представлять спортінвентар із зимових Ігор попередніх років.

Фан-зона відкриється 9 лютого, коли офіційне стартують зимові Олімпійські ігри у південнокорейському Пхьончхані.