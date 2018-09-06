В Україні введуть жорстке покарання за незаконний перетин кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рада пропонує ув'язнювати на три роки за незаконний перетин кордону

Верховна Рада планує запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Парламентарі 241 голосом підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

Проектом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за перетин державного кордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Таке діяння каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років. Крім того, пропонується встановити, що за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачатиметься відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років.