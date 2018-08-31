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    В Україні ввели нові правила реєстрації автомобілів

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    <p>&nbsp;Автомобілі під час продажу не будуть знімати з обліку</p> - В Україні ввели нові правила реєстрації автомобілів

     Автомобілі під час продажу не будуть знімати з обліку

    Транспортні засоби під час продажу або будь-якого іншого відчуження будуть відразу перереєструвати на нового власника

    Кабінет міністрів скасував процедуру зняття транспортного засобу з обліку. Відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів внесені постановою Кабміну від 22 серпня 2018 року № 637.

    Згідно з документом, транспортні засоби під час продажу (або будь-якого іншого відчуження) будуть відразу перереєструвати на нового власника, пише liga.net.

    До переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, доданий договір купівлі-продажу за результатами аукціону або електронних торгів. Сервісні центри МВС також видаватимуть тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки на автомобіль, який передано управителю на підставі договору, укладеного з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

    Тимчасовий реєстраційний талон видадуть на термін, зазначений у договорі управління. У разі втрати техпаспорта і номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління Нацагентством з розшуку корупційних активів, нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки видаються на підставі заяви керуючого та договору управління.

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