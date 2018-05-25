В Україні взялися за створення нової БМП

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Нова бойова машина піхоти БМП-У повинна замінити в українській армії застарілі БМП-1 і БМП-2

Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова (ХКБМ) веде роботи зі створення бронетехніки нового покоління, яка повинна надійти на озброєння української армії в 2020-х роках. Про це повідомила прес-служба держконцерну Укроборонпром у четвер, 24 травня.



Зазначається, що зараз фахівці ХКБМ зосереджені на створенні БМП-У, нової бойової машини піхоти, яка повинна замінити в армії застарілі БМП-1 і БМП-2.



«ХКБМ вже розроблено конструкторську документацію, а виготовлення дослідного зразка і початковий комплекс випробувань будуть проходити в 2019 році», - йдеться в повідомленні.



Для забезпечення високої маневреності і швидкості на полі бою, новий БМП-У буде оснащуватися дизельним двигуном потужністю 735 к.с. і автоматичною трансмісією. Бронемашина зможе долати водні перешкоди уплав.

«БМП-У забезпечує надійний захист екіпажу в складі трьох членів і семи десантників. За розрахунками, рівень захисту БМП-У на 10-12% вищий за БТР-4. Крім того, моторно-трансмісійний відсік розташований в передній частині корпусу, гарантує більший рівень захисту екіпажу», - заявили в Укроборонпромі.



БМП-У буде озброєний новим бойовим модулем БМ-8 з 30-мм автоматичною гарматою, автоматичним гранатометом, кулеметом, а також керованими протитанковими ракетами Бар'єр.



Бойова машина створюється за модульним принципом, з можливістю використання базової платформи для цілого сімейства гусеничних машин: планується створення на базі нової БМП-У командирської, командно-штабної, розвідувальної, медичної, ремонтно-евакуаційної та інших машин.



Також ХКБМ веде роботи зі створення перспективного танка нового покоління. Йдеться про проектування абсолютно нової машини, на що знадобиться кілька років.



За даними прес-служби, вже завершена попередня розробка МТО, проведені розрахунки основних параметрів двигуна танка, ведеться виготовлення дослідних зразків трансмісії танка.



Як зазначають в дежконцерні, розрахункова потужність нового танкового двигуна, який буде працювати на різних видах палива і їхніх сумішах за критичних температур в різних кліматичних умовах, становить 1500 к.с.