В Україні з січня зміняться правила оплати електроенергії



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«Договір про постачання енергії передбачає її комерційний продаж споживачеві в якості товарної продукції», - підсумувала керівник НКРЕКП Оксана Кривенко

З 2019-го всі енергопостачальні компанії будуть зобов'язані відокремити свою діяльність з розподілу електроенергії від інших видів діяльності

З 1 січня 2019 року українські споживачі електроенергії будуть укладати договори на її постачання та на розподіл. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook очільниця НКРЕКП Оксана Кривенко.

За словами Кривенко, у майбутньому році в країні введуть модель системи договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії − згідно із законом «Про ринок електричної енергії».

Зазначається, що з 2019-го всі енергопостачальні компанії будуть зобов'язані відокремити свою діяльність з розподілу електроенергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованого підприємства (обленерго), у тому числі, і шляхом створення електропостачальника.

«Причому договір про постачання енергії передбачає її комерційний продаж споживачеві в якості товарної продукції», - підсумувала Кривенко.