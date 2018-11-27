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    В Україні з січня зміняться правила оплати електроенергії

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    &laquo;Договір про постачання енергії передбачає її комерційний продаж споживачеві в якості товарної продукції&raquo;, - підсумувала керівник НКРЕКП Оксана Кривенко - В Україні з січня зміняться правила оплати електроенергії
    «Договір про постачання енергії передбачає її комерційний продаж споживачеві в якості товарної продукції», - підсумувала керівник НКРЕКП Оксана Кривенко

    З 2019-го всі енергопостачальні компанії будуть зобов'язані відокремити свою діяльність з розподілу електроенергії від інших видів діяльності

    З 1 січня 2019 року українські споживачі електроенергії будуть укладати договори на її постачання та на розподіл. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook очільниця НКРЕКП Оксана Кривенко.

    За словами Кривенко, у майбутньому році в країні введуть модель системи договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії − згідно із законом «Про ринок електричної енергії».

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    Зазначається, що з 2019-го всі енергопостачальні компанії будуть зобов'язані відокремити свою діяльність з розподілу електроенергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованого підприємства (обленерго), у тому числі, і шляхом створення електропостачальника.

    «Причому договір про постачання енергії передбачає її комерційний продаж споживачеві в якості товарної продукції», - підсумувала Кривенко.
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