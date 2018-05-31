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    В Україні за добу потонули п'ятеро дітей

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    У Волинській області потонули двоє хлопчиків, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві - В Україні за добу потонули п'ятеро дітей
    У Волинській області потонули двоє хлопчиків, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві

    У поліції просять батьків стежити за дітьми і пояснювати правила безпеки на воді, щоб зберегти їм життя

    В Україні за минулу добу, 30 травня, на водоймах потонули п'ятеро дітей. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

    «Тільки за один день, 30 травня, загинули 5 дітей. Ще й літо не почалося, а вже стільки трагедій», - зазначив Аброськін.

    Він уточнив, що у Волинській області потонули двоє хлопчиків, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.

    «Звертаюся до всіх батьків - будьте уважні до своїх дітей, переконаний, що не можна дітям без нагляду перебувати біля водойм. Пояснюйте правила безпеки на воді, тільки так можна буде їм зберегти життя», - додав Аброськін.

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