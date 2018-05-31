В Україні за добу потонули п'ятеро дітей
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Розсилка
У Волинській області потонули двоє хлопчиків, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві
У поліції просять батьків стежити за дітьми і пояснювати правила безпеки на воді, щоб зберегти їм життяВ Україні за минулу добу, 30 травня, на водоймах потонули п'ятеро дітей. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
«Тільки за один день, 30 травня, загинули 5 дітей. Ще й літо не почалося, а вже стільки трагедій», - зазначив Аброськін.
Він уточнив, що у Волинській області потонули двоє хлопчиків, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.
«Звертаюся до всіх батьків - будьте уважні до своїх дітей, переконаний, що не можна дітям без нагляду перебувати біля водойм. Пояснюйте правила безпеки на воді, тільки так можна буде їм зберегти життя», - додав Аброськін.