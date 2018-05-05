В Україні заборонили вакцину проти дифтерії після смерті дитини

Тимчасово припинено використання однієї з вакцин

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками введено тимчасову заборону на вакцину від дифтерії через повідомлення про летальний випадок після введення цього препарату, повідомляє прес-служба відомства. «Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу «вакцина для профілактики



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Тимчасово припинено використання однієї з вакцин

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками введено тимчасову заборону на вакцину від дифтерії через повідомлення про летальний випадок після введення цього препарату, повідомляє прес-служба відомства.

«Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу «вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, адсорбована» з цільноклітинним кашлюковим компонентом, суспензія для ін’єкцій, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл, № 50 у пачці з картону(серії 282Р6016А — виробництва Індії»), — йдеться в розпорядженні головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.

Згідно розпорядження, всі суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування даного препарату будуть зобов’язані негайно перевірити у себе наявність забороненого препарату. У разі виявлення вони зобов’язуються помістити його під карантин.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті шестимісячної дівчинки в Тернополі. «Рідні дитини припускають, що причиною могло стати комплексне щеплення, котре провели малюку вранці того трагічного дня. Дівчинка виглядала абсолютно здоровою, а ввечері її стан раптово погіршився», — розповіли в поліції.