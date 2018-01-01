В Україні запрацює автоматизована система управління військами

За словами Муженка, деякі елементи єдиної автоматизованої системи управління збройними силами, у тестовому режимі працюють вже зараз

Основні елементи автоматизованої системи управління військами будуть створені до кінця 2018 року. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, інформує «Радіо Свобода». «Процес іде. До кінця поточного року вже основні елементи такої системи на різних рівнях, починаючи від тактичного і



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Американська автоматизована система управління військами тактичного рівня FBCB2

За словами Муженка, деякі елементи єдиної автоматизованої системи управління збройними силами, у тестовому режимі працюють вже зараз

Основні елементи автоматизованої системи управління військами будуть створені до кінця 2018 року.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, інформує «Радіо Свобода».

«Процес іде. До кінця поточного року вже основні елементи такої системи на різних рівнях, починаючи від тактичного і закінчуючи оперативним, будуть створені. Але сам процес введення цієї системи, я думаю, займе ще кілька років, як мінімум», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

За словами Муженка, деякі елементи єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) збройними силами, у тестовому режимі працюють вже зараз.

«Наприклад, система «Дельта». Вже у тестовому режимі вона використовується і застосовується, зокрема, і в зоні АТО безпосередньо для управління підрозділами, які виконують бойові завдання. Є й інші системи. Є і система «Кропива», і є відповідна система автоматизованого управління протиповітряною обороною», – зазначив начальник Генштабу.

Він наголосив, що пришвидшення цього процесу залежить від багатьох факторів, зокрема, фінансового ресурсу, а також від партнерів у поставці відповідного обладнання. Окрім цього, триває процес дооформлення відповідної технічної документації і створення системи захисту інформації.