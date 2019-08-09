В Україні запрацював сервіс е-пенсія



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Тепер подати документи на призначення пенсії можна онлайн, а потім забрати готове свідоцтво в найближчому відділенні

В Україні почав працювати сервіс е-пенсія, який дозволить українцям подавати заяву на призначення пенсії через web-портал електронних послуг фонду. Про це сказав голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Євген Капінус, представляючи послугу, повідомляє «Укрінформ» у п'ятницю, 9 серпня.

«Ми сьогодні презентуємо перший етап проєкту е-пенсія, який дозволяє за одне відвідування отримати пенсійне забезпечення. Людина може самостійно подати через наш портал усі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І відповідно, звернутися до відділення, коли їй/йому прийде відповідна смс, і отримати посвідчення», - розповів Капінус.

Як повідомив директор Департаменту інформаційних систем і електронних реєстрів Олександр Малецький, демонструючи алгоритм дій для користування послугою е-пенсія, для того, щоб подати заявку онлайн, необхідно зареєструватися на вебпорталі електронних послуг, а далі - слідувати за інструкцією: заповнити відповідну анкету, завантажити необхідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити в ПФУ.

Скористатися послугою громадяни можуть безкоштовно. У фонді також планують презентувати мобільний додаток послуги е-пенсія.

У той же час заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко повідомила, що на розгляд заяви відведено 10 днів.

«Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. За результатами розгляду заяви, протягом 10 днів, приходить інформаційне повідомлення або про результати призначеної пенсії, або про те, що необхідні додаткові документи, або, можливо, якісь інші нюанси», - зазначила Ковпашко.

Вона додала, що впровадження послуги е-пенсія – «реакція на ті виклики, які ставить сучасність».

«Ми бачимо, що на сьогоднішній момент до нас приходять люди з певним переліком питань. Для того, щоб дати їм можливість заощадити свій час, ми й розробили цю послугу. Безумовно, обслуговування в усіх наших сервісних центрах залишається, туди можна прийти і з'ясувати всі потрібні питання, а також подати всі види заяв, які передбачені законодавством», - уточнила Ковпашко.

За словами Капінуса, станом на сьогодні від часу, як запрацювала послуга, уже 11 осіб подали документи на призначення пенсійного забезпечення, скориставшись сервісом е-пенсія.

Нагадаємо, що раніше в Україні стартував проєкт Е-малятко. Сервіс дозволить українським батькам без бюрократії отримати свідоцтво про народження дитини, зареєструвати її/його за місцем проживання, внести відомості про дитину до реєстру пацієнтів та інше.