В Україні запустили пілотний проект е-малятко документ



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Українці зможуть отримати 10 базових послуг від держави, пов’язаних із народженням дитини

Кабінет міністрів України прийняв рішення про запровадження в Україні пілотного проекту е-малятко щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко у ході засідання уряду.

Глава Мінюсту зазначив, що дана послуга дасть можливість батькам отримати 10 базових послуг від держави, пов’язаних із народженням дитини.

«Уряд подав законопроект до парламенту і на рівні закону закріпив сервіс е-малятко… Технічна підготовка даного сервісу потребує певного часу, ми сьогодні приймаємо рішення уряду про запровадження пілотного проекту е-малятко, який дасть можливість… усі технічні рішення підготувати до 1 січня 2020 року, щоб перші новонароджені українські громадяни в січні 2020 року могли скористатися цим сервісом», - поінформував Петренко.

Глава Мін'юсту також додав, що послугу можна буде отримати або в електронному форматі, або в будь-якому із 700 центрів надання адмінпослуг по всій території України.

За словами міністра, проект е-малятко спростить отримання послуг щодо:

державної реєстрації народження дитини;

реєстрації місця проживання малюка;

внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів;

реєстрації у державному реєстрі платників податків;

призначення державної допомоги при народженні дитини;

видачі посвідчення батькам багатодітних сімей;

призначення допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив зміни до законодавчих актів для створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних із народженням дитини.