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    В Україні запустили сервіс перевірки вартості автомобільних номерів

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    В Україні запустили сервіс перевірки вартості автомобільних номерів

    Набула чинності постанова уряду про вартість індивідуальних автономерів

    В Україні запрацював сервіс, за допомогою якого можна перевірити вартість номерного знаку з бажаної комбінацією цифр. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

    З сьогоднішнього дня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 24 липня 2019 №663, згідно з яким розширюється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами. Відзначається, що послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів.

    На сайті номерні знаки згруповані по восьми категоріях і громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, які групуються за такими комбінаціями:

    1. Комбінації чотирьох однакових цифр - 30 тис. гривень;

    2. Послідовні комбінації від 0001 до 0009 - 30 тис. гривень;

    3. Три однакові цифри підряд (наприклад, 0777) - 10 тис. гривень;

    4. Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122) - 10 тис. гривень;

    5. Комбінації 0123 і 1234 – 10 тис. гривень;

    6. Комбінації, які починаються з двох нулів, в яких наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032) - 8 тис. гривень;

    7. Три однакові цифри не підряд (наприклад, 7077) - 4 тис. гривень;

    8. Комбінації, де однакові: перша та третя цифра, друга і четверта цифра; перша і четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад, 1221; 1212) - 4 тис. гривень.

     

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