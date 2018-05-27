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    В Україні змінять правила перевезення домашніх тварин закордон

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    В Україні змінять правила перевезення домашніх тварин закордон

    Вже з 1 червня на кордоні України вимагатимуть новий ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину

    З 1 червня в Україні змінюють правила перевезення домашніх тварин за межі країни.

    Про це прес-центр Держспоживслужби України.

    «До відома власників домашніх тварин (кішок, собак): змінено правила супроводу домашніх тварин, ветеринарно-санітарним паспортом», — йдеться в повідомленні.

    Так, тепер це можна буде зробити, маючи ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину встановленого зразка.

    У Держспоживслужбі посилаються на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 серпня 2014 року № 288.

    Згідно з документом, були змінені правила заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимоги до їх обліку, зокрема, що стосується визначення єдиної форми бланка ветеринарно-санітарного паспорта на домашніх собак і кішок.

    У відомстві зазначають, що підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта є:

    1) клінічний огляд тварини;

    2) наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок (дегельмінтизації), включаючи дослідження і щеплення (сказ та інші інфекційні хвороби в залежності від виду тварини).

    Як зазначається, видача ветеринарного паспорта на домашню тварину передбачена законом України «Про ветеринарну медицину».

    Цю послугу надають Держспоживслужба, органи і установи, що належать до сфери її управління. Розмір плати за надання документа затверджено урядом, вартість оформлення документа становить 51 гривню  29 копійок.

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