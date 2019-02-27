В Україні зміняться правила перевезення готівки через кордон
-
Розсилка
Рішення повинні прийняти на засіданні Кабміну 27 лютого
Міністерство фінансів прийняло рішення переписати правила транскордонного переміщення валютних цінностей, які діють в Україні. Відповідний документ чиновники винесли 27 лютого на засідання уряду, пояснивши свої пропозиції вимогами Комітету Moneyval в рамках удосконалення системи фінансового моніторингу.
Сам ліміт Мінфін змінювати не має наміру. Як і в країнах ЄС, в нашій країні буде діяти загальне правило: при перевезенні або пересиланні готівкових коштів в іноземній валюті чи гривні, а також банківських металів на суму понад €10 тис. доведеться заповнити митну декларацію.
При цьому саме поняття валютних цінностей істотно розширилося. До них чиновники віднесуть не тільки готівку, але і всі форми їх паперового еквівалента: боргові розписки, векселі, цінні папери, чеки, акції, депозитні сертифікати і всі інші фінансові та банківські документи.
Змінили чиновники і саму форму декларації - привели її до євростандарту. Тепер в ній додалося полів для заповнення та змінився сам формат. Якщо Кабмін прийме проект постанови на своєму засіданні, його норми вступлять в силу на наступний день після публікації. При цьому ДФС доведеться в найкоротші терміни забезпечити новими бланками все митниці в Україні, а також оприлюднити шаблон на сайті.