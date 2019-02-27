В Україні зміняться правила перевезення готівки через кордон



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Мінфін не має наміру змінювати ліміт готівки, яку перевозять за кордон

Рішення повинні прийняти на засіданні Кабміну 27 лютого

Міністерство фінансів прийняло рішення переписати правила транскордонного переміщення валютних цінностей, які діють в Україні. Відповідний документ чиновники винесли 27 лютого на засідання уряду, пояснивши свої пропозиції вимогами Комітету Moneyval в рамках удосконалення системи фінансового моніторингу.

Сам ліміт Мінфін змінювати не має наміру. Як і в країнах ЄС, в нашій країні буде діяти загальне правило: при перевезенні або пересиланні готівкових коштів в іноземній валюті чи гривні, а також банківських металів на суму понад €10 тис. доведеться заповнити митну декларацію.

При цьому саме поняття валютних цінностей істотно розширилося. До них чиновники віднесуть не тільки готівку, але і всі форми їх паперового еквівалента: боргові розписки, векселі, цінні папери, чеки, акції, депозитні сертифікати і всі інші фінансові та банківські документи.

Змінили чиновники і саму форму декларації - привели її до євростандарту. Тепер в ній додалося полів для заповнення та змінився сам формат. Якщо Кабмін прийме проект постанови на своєму засіданні, його норми вступлять в силу на наступний день після публікації. При цьому ДФС доведеться в найкоротші терміни забезпечити новими бланками все митниці в Україні, а також оприлюднити шаблон на сайті.